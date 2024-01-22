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19:10, 22 января 2024Россия

Пьяная россиянка ударила трехмесячную дочь головой об пол и избила ногами

В Нижегородской области мать ударила трехмесячную дочь головой об пол и избила

Фото: alleks19760526 / Shutterstock

В Нижегородской области перед судом предстала местная жительница, которая избила свою трехмесячную дочь. Об этом сообщается на сайте Городецкого городского суда.

Как выяснилось, в ночь на 7 января пьяная россиянка схватила трехмесячную дочь за ноги и ударила головой об пол, после чего не менее одного раза ударила младенца ногой. Женщину остановил находившийся с ней в квартире посторонний мужчина, личность которого не уточняется. Это спасло жизнь девочки, которая в данный момент находится в больнице.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Городской суд постановил заключить ее под стражу до 14 марта.

Ранее в Новосибирской области умственно отсталый мужчина с инвалидностью избил трехмесячную дочь за плач, трижды ударив ее головой о деревянный подлокотник дивана. В результате ребенка госпитализировали в больницу, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и отек головного мозга.

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      Константин Лысяков
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