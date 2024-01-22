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19:05, 22 января 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин дважды за вечер напал на водителей и угнал их машины

В Подмосковье пьяный мужчина дважды за вечер напал на водителей и угнал их авто

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Сотрудники Госавтоинспекции в Подмосковье задержали жителя Саратовской области, который дважды за вечер в состоянии алкогольного опьянения напал на водителей и угнал их автомобили. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее данным, все произошло в Солнечногорске Московской области. Злоумышленник напал на водителя такси и, угрожая ножом, завладел его машиной. На 48-м километре ЦКАД мужчина, управляя угнанным авто, врезался в грузовик, а затем в ходе конфликта нанес водителю ножевое ранение и сел за руль его большегруза.

Позже оказалось, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ, сейчас он находится в СИЗО.

Ранее житель Магадана замерз по дороге к другу и решил угнать машину.

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      Олеся Мицкевич
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