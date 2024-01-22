На Украине заявили об ожидании помощи от Бельгии

Умеров заявил о готовности Бельгии выделить ВСУ военную помощь на 611 млн евро

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что провел телефонные переговоры с бельгийским коллегой Людивин Дедондер. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

Умеров назвал разговор с коллегой продуктивным. По его словам, Бельгия выразила готовность выделить Киеву военную помощь объемом 611 миллионов евро. Кроме того, страна обещала соблюдать долгосрочные обязательства по поддержке модернизации Вооруженных сил Украины.

Украинский министр заявил, что они с Дедондер обсудили конфликт России и Украины, а также возможности сотрудничества Киева и Брюсселя.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал сумму военной помощи от Польши. По его словам, Киев получил от Варшавы поддержку на сумму почти 3,5 миллиарда долларов.

«Речь идет о сотнях танков, самолетах, вертолетах, системах ПВО, зенитно-ракетных комплексах, БМП и БТР, противотанковых средствах, артиллерии и боеприпасах», — уточнил Шмыгаль.