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21:35, 22 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили об ожидании помощи от Бельгии

Умеров заявил о готовности Бельгии выделить ВСУ военную помощь на 611 млн евро
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что провел телефонные переговоры с бельгийским коллегой Людивин Дедондер. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

Умеров назвал разговор с коллегой продуктивным. По его словам, Бельгия выразила готовность выделить Киеву военную помощь объемом 611 миллионов евро. Кроме того, страна обещала соблюдать долгосрочные обязательства по поддержке модернизации Вооруженных сил Украины.

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3 февраля 2023

Украинский министр заявил, что они с Дедондер обсудили конфликт России и Украины, а также возможности сотрудничества Киева и Брюсселя.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал сумму военной помощи от Польши. По его словам, Киев получил от Варшавы поддержку на сумму почти 3,5 миллиарда долларов.

«Речь идет о сотнях танков, самолетах, вертолетах, системах ПВО, зенитно-ракетных комплексах, БМП и БТР, противотанковых средствах, артиллерии и боеприпасах», — уточнил Шмыгаль.

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      Марина Совина
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