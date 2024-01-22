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20:43, 22 января 2024Бывший СССР

На Украине назвали сумму военной помощи от Польши

Шмыгаль: Польша предоставила ВСУ военную помощь почти на 3,5 миллиарда долларов
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

С начала российской специальной военной операции (СВО) Польша предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) военную помощь на сумму почти в 3,5 миллиарда долларов. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в эту сумму входят предоставленные Киеву вооружение и военная техника. «Речь идет о сотнях танков, самолетах, вертолетах, системах ПВО, зенитно-ракетных комплексах, БМП и БТР, противотанковых средствах, артиллерии и боеприпасах», — уточнил глава правительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил об утверждении новой формы сотрудничества двух стран. Согласно ней, Киев будет закупать оружие у Варшавы в кредит. До этого польский премьер сообщал, что республики также договорились о создании совместных оборонно-промышленных предприятий.

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