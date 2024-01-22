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12:01, 22 января 2024Забота о себе

Россиян призвали отказаться от некоторых «мусорных» продуктов

Диетолог Селезнева назвала сосиски, белый хлеб и пиво «мусорными» продуктами

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Врач-диетолог Татьяна Селезнева призвала россиян отказаться от нескольких распространенных продуктов, которые считаются «мусорными» и вредят здоровью. В их число она включила сосиски и белый хлеб, передает издание 76.ru.

Специалистка заявила, что главное правило хорошего самочувствия и сохранения стройности — не переедать. При этом, по ее словам, не менее важно придирчиво относиться к составлению рациона. «Мне, например, не все равно, каким топливом я заправляю свою машину. Так и с телом: к выбору продуктов отношусь придирчиво», — объяснила Селезнева.

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«Мусорными» продуктами диетолог назвала, помимо сосисок и белого хлеба, рафинированный сахар в чистом виде, соевый соус и полуфабрикаты. Также, по ее словам, здоровью вредят пиво, в том числе и безалкогольное, дрожжевые изделия, готовые мясные деликатесы, фастфуд и рафинированное растительное масло.

Селезнева призвала исключить эти категории продуктов из рациона или минимизировать их количество. Взамен них она предложила включить в рацион нут, греческий йогурт, рыбу, яблоки и бруснику, капусту и финики, сливочное масло, брюссельскую капусту и гречку.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о неожиданной пользе зеленого чая. Регулярное умеренное употребление этого напитка снижает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, имеет антивозрастной эффект, объяснила она.

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      Наталья Обрядина
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