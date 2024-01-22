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21:01, 22 января 2024Силовые структуры

Россиянин избил друга и до смерти заморозил его на балконе

В Вологде осудили мужчину, избившего и заморозившего на балконе до смерти друга

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Вологде к семи с половиной годам колонии приговорили 65-летнего россиянина за жестокую расправу над другом. Об этом в понедельник, 22 января, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Как установил суд, в ночь на 5 марта 2023 года друзья распивали алкоголь в квартире на улице Рабочей. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин избил друга, нанеся ему не менее 24 ударов кулаками по голове и конечностям. После он вытолкал потерпевшего без одежды и обуви на незастекленный балкон девятого этажа, затем закрыл дверь и лег спать. Вернуться внутрь мужчина не смог и за 16 часов на морозе замерз насмерть.

21 апреля 2023 года камчатский уголовник до смерти забил друга и отнес его домой.

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      Владимир Седов
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