Камчатский уголовник до смерти забил друга и отнес его домой

В Камчатском крае российский уголовник задержан за забитого до смерти друга

В Камчатском крае задержан подозреваемый в убийстве 50-летний уголовник из села Каменское. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитата России (СКР).

По данным следствия, подозреваемый пригласил в гости друга для совместного распития алкоголя. Беседа переросла в ссору, в ходе которой ранее судимый россиянин напал на гостя и принялся избивать его кулаками. Он нанес мужчине множество ударов по голове и в итоге забил жертву до смерти. После он поднял тело товарища и отнес его к нему домой — в соседнюю квартиру.

После обнаружения тела сотрудники правоохранительных органов вычислили местонахождения подозреваемого, который к тому времени сумел уже скрыться. Возбуждено уголовное дело по статье 111 (Причинение тяжких телесных повреждений повлекших смерть) УК РФ.

20 апреля в Хабаровском крае арестовали мужчину, изрезавшего и забившего до смерти камнем подругу.

