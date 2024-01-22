Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:16, 22 января 2024Силовые структуры

Россиянин сообщил в полицию о летящей на Украину «заминированной жене»

В Красноярском крае россиянин решил сорвать вылет жены сообщением о взрывчатке

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpess.com

В Красноярском крае задержали россиянина, решившего сорвать вылет жены ложным заявлением в полицию. Об этом в понедельник, 22 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, подозреваемый сообщил полицейским, что его жена якобы со взрывчаткой находится в терминале аэропорта Емельяново и собирается попасть на Украину через Москву. Полиция задержала женщину, но не обнаружила при ней взрывчатки. Та пояснила, что виной всему ревность бывшего сожителя. После расставания она решила отправиться в зону СВО к служащему там бывшему мужу, но брошенный мужчина решил таким образом сорвать ее планы.

Через два дня после инцидента силовики нашли и задержали россиянина в Абакане. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

25 декабря 2023 года в Красноярском крае сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в 350 сообщениях о ложном минировании по всей России.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Выживший при падении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и жестами попросил о помощи. Что известно об авиакатастрофе?

      Российские школьники подрались в ТЦ на встрече с тик-токером с розовыми волосами

      В США допустили прямой удар по Ирану

      Появились первые кадры с выжившими после авиакатастрофы в Афганистане

      МВД России добилось заочного ареста гражданина Германии по масштабному делу

      В России рассказали о разработке истребителя шестого поколения

      Эксперты развеяли популярные мифы об алкоголе и похмелье

      Рябков заявил об условии соблюдения Россией ограничений по ДСНВ

      В Днепропетровской области Украины произошел пожар на предприятии

      В России собрались ослабить контроль за тратами на строительство самолетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше