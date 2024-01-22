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09:53, 22 января 2024Силовые структуры

Россиянина обвинили в госизмене за финансирование ВСУ

ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Новокузнецка за отправку денег ВСУ

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против жителя Новокузнецка, который отправлял деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На средства россиянина украинские войска приобретали военное снаряжение. Его противоправную деятельность выявили спецслужбы и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Мужчине вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена, выразившаяся в оказания финансовой помощи деятельности, направленной против безопасности России»).

26 декабря 2023 года сообщалось о приговоре в виде 15 лет лишения свободы жителю Сахалина за госизмену. По данным ФСБ, 43-летний мужчина готовил диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса под руководством спецслужб Украины. У него дома были найдены инструкции по созданию взрывных устройств, детали для изготовления, а также средства связи с экстремистскими материалами и перепиской с кураторами.

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      Любовь Ширижик
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