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20:30, 26 января 2024Забота о себе

Россиянкам дали рекомендации по уходу за гиперчувствительной кожей

Фото: Unsplash

Прежде чем составлять схему ухода за гиперчувствительной кожей, надо определить, чем спровоцирована это состояние, заявила кандидат медицинских наук, дерматолог клиники «Семейная» Наталья Лукашева. Основные рекомендации по уходу за такой кожей она дала в беседе с «Лентой.ру».

Лукашева обратила внимание россиянок на то, что понятие «гиперчувствительная кожа» довольно многогранно. Под этим термином понимают склонную к частым аллергическим высыпаниям кожу, пересушенную и одновременно с этим жирную кожу с акне, обветренную под влиянием неблагоприятных метеорогических условий кожу, и кожу с куперозом. Поэтому единого подхода к уходу за гиперчувствительной кожей нет, подчеркнула врач, а принцип ухода будет определяться причиной возникновения повышенной чувствительности.

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Так, в первом случае главным принципом ухода будет создание гипоаллергенного режима ухода за кожей. «Он включает использование гипоаллергенного умывающего средства для кожи и гипоаллергенных кремов (эмолентов). Не стоит пробовать все возможные новинки декоративной и антивозрастной косметики. Если удалось подобрать средства, не вызывающие аллергию, придерживайтесь их», — отметила Лукашева.

Если же женщина от природы легко и надолго краснеет от эмоций, бокала вина или приема горячей пищи, на ее лице появились стойкие расширенные сосуды, значит, что она в группе риска по развитию розацеа, начальным проявлением которого является купероз, продолжила дерматолог.

Отсутствие должного ухода при розацеа провоцирует усугубление симптомов, появляется повышенная чувствительность кожи в виде жжения и жара. В этом случае рекомендуется избегать любых раздражающих компонентов в составе косметических средств, акцент сделать на уходовой косметике для кожи с куперозом или розацеа. Также необходимо следить, чтобы кожа всегда была увлажнена и защищена как от солнца, так и от мороза

Наталья Лукашевакандидат медицинских наук, врач-дерматолог

Повышенная чувствительность кожи, как отметила Лукашева, появляется и при лечении акне. Чаще всего это связано с использованием препаратов ретиноидами. В этом случае нужно уменьшить кратность использования лечебных средств. Кроме того, помогут специальные косметические средства, восстанавливающие кожный барьер.

В заключение Лукашева добавила, что зимой многие отмечают, что кожа становится сухой, шелушащейся, чувствительной к нанесению косметических средств. Для решения проблемы в этом случае она рекомендовала использовать щадящие средства для умывания, а в уходе за кожей акцент сделать на так называемых колд-кремах, отличающихся своей жирностью и плотностью. «Главное правило в таком уходе — наносить колд-крем заранее, лучше за 30 минут до выхода на улицу. Качество смягчения кожи в данном случае также зависит от кратности и регулярности использования крема», — заключила дерматолог.

Ранее врач-ординатор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинского института имени С.И. Георгиевского Виктория Осипова назвала действенные способы борьбы с аллергией на холод. Среди прочего она рекомендовала профилактики регулярно увлажнять кожу, что позволит предотвратить ее пересушивание и появление излишней реактивности.

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      Наталья Обрядина
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