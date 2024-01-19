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14:34, 19 января 2024Забота о себе

Названы действенные способы борьбы с распространенной кожной проблемой

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Одним из самых эффективных способов профилактики аллергии на холод — это не допускать сухости и обезвоживания кожи, уверена врач-ординатор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинского института имени С.И. Георгиевского, эксперт брендов Vichy и La Roche-Posay Виктория Осипова. Этот и некоторые другие действенные методы борьбы с распространенной кожной проблемой она назвала «Ленте.ру».

Осипова заявила, что холод и непогода часто провоцируют появление на коже признаков аллергии, шелушений и покраснений. По ее словам, причиной подобной реакции являются прежде всего сухость и обезвоживание: холодный воздух лишает эпидермис влаги, что делает кожу более склонной к раздражениям. Также провоцируют холодовую аллергию спазмы сосудов и, как следствие, нарушения кровоснабжения, добавила врач.

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Одним из самых действенных методов профилактики и лечения подобных состояний Осипова назвала регулярное увлажнение кожи, что позволит предотвратить ее пересушивание и появление излишней реактивности. В этом помогут качественные косметические средства и соблюдение питьевого режима в течение дня. Также дерматолог рекомендовала защищать кожу от негативного воздействия минусовых температур.

Защищайте кожу от непосредственного воздействия мороза: носите шарфы, шапки, перчатки и головные уборы. Если же холодовой аллергии избежать не удалось, успокоить раздраженную кожу поможет пантенол, который обладает успокаивающим эффектом, а также смягчает и восстанавливает эпидермис

Виктория Осиповаврач-ординатор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинского института им. С. И. Георгиевского

Справиться с уже появившимися проблемами, по словам Осиповой, помогут так называемые кремы-эмоленты, задача которых — восстановить нарушенную гидролипидную мантию кожи. Кроме того, врач предостерегла россиян от принятия горячего душа при проблемах с кожей, поскольку высокие температуры могут усилить сухость и вызвать зуд. Также на время, пока кожа раздражена, лучше отказаться от агрессивных скрабов, пилингов и обертываний, подытожила дерматолог.

Ранее сертифицированный трихолог Тейлор Роуз перечислила способы улучшить состояние волос во время сна. По словам врача, ночью появляется большая вероятность нанести повреждения своим прядям, в связи с этим она посоветовала распустить волосы и надеть перед сном атласную шапочку.

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      Наталья Обрядина
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