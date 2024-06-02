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18:03, 2 июня 2024Из жизни

93-летний миллиардер Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Миллиардер Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича Елене Жуковой

Фото: Mike Segar / Reuters

Медиамагнат и миллиардер из Австралии Руперт Мердок женился на бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича, микробиологе Елене Жуковой. Об этом сообщает The Sun.

Торжество прошло на винограднике бизнесмена в Калифорнии под названием Морага. 67-летняя невеста примерила облегающее белое платье с открытыми плечами и декольте. При этом она дополнила свой свадебный образ букетом ландышей и массивным сияющим браслетом. 93-летний жених, в свою очередь, предпочел классический черный костюм, белую рубашку и галстук, оформленный геометрическими узорами золотистых, красных и черных тонов.

Новости о помолвке Мердока и Жуковой появились в прессе всего через полгода после того, как он неожиданно отменил свадьбу с предыдущей возлюбленной, радиоведущей Энн Лесли Смит.

Ранее журналисты раскрыли стоимость роскошной свадьбы американского миллиардера Анкура Джейна и экс-спортсменки WWE Эрики Гаммонд. Пара связала себя узами брака у подножия пирамид и на фоне знаменитой статуи Сфинкса в Гизе, Египет. По словам инсайдеров, молодожены заплатили 200 тысяч долларов (18,3 миллиона рублей) властям страны, чтобы провести торжество у исторических мест.

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      Мария Винар
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