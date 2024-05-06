Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:47, 6 мая 2024Ценности

Раскрыта стоимость роскошной свадьбы у пирамид и Сфинкса в Египте

The Art Insider: стоимость свадьбы миллиардера Джейна — три миллиона долларов

Фото: Craig Barritt / Getty Images

Журналисты раскрыли стоимость роскошный свадьбы американского миллиардера Анкура Джейна и экс-спортсменки WWE Эрики Гаммонд. Соответствующий материал публикует The Art Insider.

Известно, что пара связала себя узами брака у подножия пирамид и на фоне знаменитой статуи Сфинкса в Гизе, Египет. По словам инсайдеров, молодожены заплатили 200 тысяч долларов (18,3 миллиона рублей) властям страны, чтобы провести торжество у исторических мест. На свадьбе присутствовали египетские политики, в том числе министр туризма Захи Хавасс.

По подсчетам репортеров, все свадебные мероприятия, которые длились неделю, обошлись Джейн и Гаммонд в три миллиона долларов (275 миллионов рублей). Всего на церемонии присутствовали 130 человек, в том числе знаменитости и именитые бизнесмены.

Материалы по теме:
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов. Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов.Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
1 января 2023
Леди Гага и золотые слитки для гостей: как российские миллиардеры поженили детей в зале, где вручают премию «Оскар»?
Леди Гага и золотые слитки для гостей:как российские миллиардеры поженили детей в зале, где вручают премию «Оскар»?
11 февраля 2023

В марте сообщалось, что невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу жениха за раздражавший ее цвет платья.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Москва предупредила Лондон о военном ответе на удары британским оружием по России. Последствия назвали катастрофическими

      МИД России заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Французы приготовили самый длинный багет в мире

      Россиян предупредили о подстерегающих в общественных туалетах рисков

      США сняли санкции с бывшей «дочки» Сбербанка

      В России допустили появление двух новых профессий в 2024 году

      Звезда «Уральских пельменей» сравнила проект с Comedy Club

      Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

      США вспомнили о документации по российским двигателям РД-180

      Москвичам назвали цену самой дешевой квартиры у метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше