Раскрыта стоимость роскошной свадьбы у пирамид и Сфинкса в Египте

The Art Insider: стоимость свадьбы миллиардера Джейна — три миллиона долларов

Журналисты раскрыли стоимость роскошный свадьбы американского миллиардера Анкура Джейна и экс-спортсменки WWE Эрики Гаммонд. Соответствующий материал публикует The Art Insider.

Известно, что пара связала себя узами брака у подножия пирамид и на фоне знаменитой статуи Сфинкса в Гизе, Египет. По словам инсайдеров, молодожены заплатили 200 тысяч долларов (18,3 миллиона рублей) властям страны, чтобы провести торжество у исторических мест. На свадьбе присутствовали египетские политики, в том числе министр туризма Захи Хавасс.

По подсчетам репортеров, все свадебные мероприятия, которые длились неделю, обошлись Джейн и Гаммонд в три миллиона долларов (275 миллионов рублей). Всего на церемонии присутствовали 130 человек, в том числе знаменитости и именитые бизнесмены.

В марте сообщалось, что невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу жениха за раздражавший ее цвет платья.