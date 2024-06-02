Родственникам Заворотнюк начали приходить сообщения от мошенников

Родные Заворотнюк предупредили о мошенниках, пишущих от их имени

Родственникам актрисы Анастасии Заворотнюк, умершей в конце мая, начали приходить сообщения от мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в аккаунтах артистки в соцсетях появилось предупреждение: семья не ведет сбор средств. Также к публикации прикреплен скриншот с сообщением якобы от мужа Заворотнюк Петра Чернышева, в котором от его имени обратились к знакомой актрисы. «Оля, привет. Прости, что пишу тебе. Если у тебя есть возможность хоть как-то помочь нам, будем очень признательны», — написали мошенники.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая в возрасте 53 лет. Она несколько лет боролась с глиобластомой, или раком головного мозга, а незадолго до кончины состояние актрисы резко ухудшилось. Ее похоронили в субботу, 1 июня, на Троекуровском кладбище Москвы.

Фигурист Петр Чернышев поблагодарил поклонников и журналистов за любовь и поддержку его супруги в непростое для нее время.