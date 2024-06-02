Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:01, 2 июня 2024Культура

Родственникам Заворотнюк начали приходить сообщения от мошенников

Родные Заворотнюк предупредили о мошенниках, пишущих от их имени

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Родственникам актрисы Анастасии Заворотнюк, умершей в конце мая, начали приходить сообщения от мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в аккаунтах артистки в соцсетях появилось предупреждение: семья не ведет сбор средств. Также к публикации прикреплен скриншот с сообщением якобы от мужа Заворотнюк Петра Чернышева, в котором от его имени обратились к знакомой актрисы. «Оля, привет. Прости, что пишу тебе. Если у тебя есть возможность хоть как-то помочь нам, будем очень признательны», — написали мошенники.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая в возрасте 53 лет. Она несколько лет боролась с глиобластомой, или раком головного мозга, а незадолго до кончины состояние актрисы резко ухудшилось. Ее похоронили в субботу, 1 июня, на Троекуровском кладбище Москвы.

Фигурист Петр Чернышев поблагодарил поклонников и журналистов за любовь и поддержку его супруги в непростое для нее время.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Офицер заявил, что Макрон фактически разрешил Украине бить по России своими ракетами. Целью должны стать аэродромы

      Байден отказался брать ответственность за начало третьей мировой войны

      93-летний миллиардер Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

      Родственникам Заворотнюк начали приходить сообщения от мошенников

      Трамп признался в готовности сесть в тюрьму

      Россиянка пострадала во время обстрела украинскими войсками

      Выпавшая из окна в Москве трехлетняя девочка умерла

      Российские ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью

      Регбист из ЮАР назвал удивившую его в России вещь

      В ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти до конца сентября

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше