Муж Анастасии Заворотнюк впервые высказался о ее кончине

Фигурист Петр Чернышов поблагодарил поклонников за любовь к Анастасии Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев поблагодарил поклонников и журналистов за любовь и поддержку его супруги, Анастасии Заворотнюк в непростое для нее время. Впервые о кончине жены он высказался в беседе с NEWS.ru.

Муж Заворотнюк после церемонии прощания и погребения, едва сдерживая слезы, нашел в себе силы поблагодарить всех, кто пришел с ней проститься. Он отметил, что актриса всегда ценила внимание к себе. «Я хотел поблагодарить тех, кто пришел сегодня, для Насти ваша любовь она давала всегда силы. И я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все было хорошо», — сказал Чернышев.

Ранее сообщалось, что Чернышев не сдержал эмоций на похоронах Заворотнюк. Он последним простился с артисткой и перед тем, как гроб с ее телом опустили в могилу, присел рядом и заплакал.

Церемония захоронения Заворотнюк прошла на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. До этого в Покровском монастыре прошла церемония прощания с Заворотнюк. Артистки не стало 30 мая. Ей было 53 года.