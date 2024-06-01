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16:12, 1 июня 2024Культура

Муж Заворотнюк не сдержал эмоций на прощании с актрисой

Муж Заворотнюк заплакал на похоронах актрисы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Фигурист Петр Чернышев не сдержал эмоций на похоронах своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк. Как пишет Telegram-канал Mash, спортсмен последним простился с артисткой.

По данным канала, перед тем, как гроб с телом Заворотнюк опустили в могилу, Чернышев присел рядом и заплакал.

Актрису похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. До этого в Покровском монастыре прошла церемония прощания с Заворотнюк.

53-летней артистки не стало 30 мая. С 2019 года она боролась с глиобластомой, или раком головного мозга. Незадолго до кончины состояние актрисы резко ухудшилось — это произошло две недели назад.

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