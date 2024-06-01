В Москве 1 июня завершились прощание и похороны Анастасии Заворотнюк

Завершено прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Артистка была похоронена в Аллее знаменитостей рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым. Поблизости от ее могилы также покоятся актеры Валентин Гафт, Анастасия Вознесенская и народный артист Роман Кац.

Гражданская панихида по актрисе прошла в Покровском монастыре

Начало церемонии прощания было назначено на 11:00 по Москве. Первыми в зал монастыря зашли члены семьи актрисы: ее супруг Петр Чернышов, мать Валентина Борисовна, а также дочь Анна и сын Майкл.

Уже позднее стало ясно, что на церемонию прощания со звездой сериала «Моя прекрасная няня» пришли сотни людей, которые стояли в длинных очередях, чтобы пройти ближе к любимой актрисе. Также приехали ее близкие знакомые и коллеги, среди которых Лолита, Эдгард Запашный, Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Геннадий Хазанов и остальные. Венки с памятными надписями и живые цветы направили телезвезды Андрей Малахов, Александр Митрошенков и Союз кинематографистов России.

Прощание с Заворотнюк завершилось аплодисментами. Гроб артистки россияне проводили словами «Браво!». Некоторые выкрикивали слова благодарности.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Многие близкие и коллеги высказались об Анастасии Заворотнюк

В частности, проститься с актрисой приехал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой. После похода в храм Навка сообщила, что актриса «навсегда остается в памяти всех зрителей». Также она отметила, что Заворотнюк будут помнить «светлой, жизнерадостной красавицей, невероятной женой, матерью».

Илье Авербуху вспомнился момент, когда в ходе проекта «Ледниковый период» он ставил танец Заворотнюк и Чернышеву, который на тот момент еще был только танцевальным партнером для нее. «Я ставил танец, один из главных жизни, для Насти и Петра… где Петр делал в начале проекта "Лед и пламя" предложение Анастасии», — поделился он воспоминаниями. Авербуху также кажется, что Заворотнюк при жизни добилась всенародной любви.

Эдгард Запашный, в свою очередь, назвал российскую артистку примером для подражания. «Великолепный актер. А самое главное — великолепный человек. Она — большой пример для подражания для всех актеров», — подметил он.

Фото: Александра Баландина / ТАСС

Актриса запомнилась многим по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня»

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. У актрисы в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым появились дочь Анна (1996 года рождения) и сын Майкл (2000 года рождения). Уже позже, в 2018-м, актриса, будучи вместе с Петром Чернышевым, зачала с помощью ЭКО и родила дочь — ее назвали Милой.

Наиболее известной Заворотнюк стала благодаря роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», который выходил на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. Артистка признавалась, что попала в проект неожиданно и не ждала, что станет известной. Заворотнюк также успела принять участие в проектах «Танцы со звездами» и «Брачные игры».

Артистки не стало в возрасте 53 лет в четверг, 30 мая. На протяжении нескольких лет, начиная с 2019 года, она боролась с глиобластомой, или раком головного мозга. Все эти годы Заворотнюк проходила лечение в разных клиниках. Незадолго до кончины состояние актрисы резко ухудшилось — это произошло две недели назад.