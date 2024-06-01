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14:28, 1 июня 2024Культура

На прощании со звездой «Моей прекрасной няни» заметили венки Нагиева и Малахова

На прощании с актрисой Анастасией Заворотнюк заметили венки Нагиева и Малахова

Кадр: Telegram-канал SHOT

На церемонии прощания с российской актрисой Анастасией Заворотнюк было большое количество венков и живых цветов. В том числе их прислали телезвезды Дмитрий Нагиев и Андрей Малахов. Об сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Замечены также памятные венки от Союза кинематографистов России и Академии телевидения. Помимо этого, отдельно стоят венки от супруга Петра Чернышева и детей звезды — Анны и Майкла.

Ранее в субботу, 1 июня, в Покровском монастыре в Москве прошла церемония прощания с российской актрисой Анастасией Заворотнюк. К монастырю пришли сотни людей, которые стояли в длинных очередях. Также там были и ее коллеги, среди которых певица Лолита, Эдгард Запашный, Геннадий Хазанов и остальные.

Ушла из жизни артистка в возрасте 53 лет. Актриса с 2019 года боролась с глиобластомой, или раком головного мозга. Все эти годы Заворотнюк проходила лечение в разных клиниках.

За годы карьеры Заворотнюк снялась во множестве фильмов и сериалов, однако наиболее известной стала благодаря роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», который выходил на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. Артистка признавалась, что попала в проект неожиданно и не ждала, что станет известной. Заворотнюк также успела принять участие в проектах «Танцы со звездами» и «Брачные игры».

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