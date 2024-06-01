Авербух поделился воспоминаниями о Заворотнюк на церемонии прощания с актрисой
Актриса Анастасия Заворотнюк при жизни добилась всенародной любви, считает фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Об этом он заявил журналистам на церемонии прощания с актрисой, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Моя жизнь пересеклась с Настей в проекте "Ледниковый период", где Настя была прекрасной ведущей проекта. Я ставил танец, один из главных жизни, для Насти и Петра [Чернышева, мужа Заворотнюк], где Петр делал в начале проекта "Лед и пламя" предложение Анастасии», — поделился воспоминаниями об артистке он.
Фигурист также поблагодарил всех поклонников, которые пришли проводить Анастасию Заворотнюк в последний путь.
«Это главное, чего может добиться артист — такой всенародной любви. Дело не в количестве поколений, а дело в той любви, которую зрители чувствуют. Все, кто сейчас здесь, [пришли] по зову своего сердца», — сказал он.
Я думаю, что Настя сверху сейчас смотрит и абсолютно счастлива от того, что видит эту большую реку людей, которые идут попрощаться с ней
Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк проходит в Покровском монастыре в Москве. На траурное мероприятие пришли сотни людей, на месте выстроились длинные очереди. Также проститься с актрисой приехали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и другие.
Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет. Она долгие годы боролась с одной из самых агрессивных злокачественных опухолей головного мозга.