Авербух поделился воспоминаниями о Заворотнюк на церемонии прощания с актрисой

Авербух на церемонии прощания заявил, что Заворотнюк добилась всенародной любви

Актриса Анастасия Заворотнюк при жизни добилась всенародной любви, считает фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Об этом он заявил журналистам на церемонии прощания с актрисой, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Моя жизнь пересеклась с Настей в проекте "Ледниковый период", где Настя была прекрасной ведущей проекта. Я ставил танец, один из главных жизни, для Насти и Петра [Чернышева, мужа Заворотнюк], где Петр делал в начале проекта "Лед и пламя" предложение Анастасии», — поделился воспоминаниями об артистке он.

Фигурист также поблагодарил всех поклонников, которые пришли проводить Анастасию Заворотнюк в последний путь.

«Это главное, чего может добиться артист — такой всенародной любви. Дело не в количестве поколений, а дело в той любви, которую зрители чувствуют. Все, кто сейчас здесь, [пришли] по зову своего сердца», — сказал он.

Я думаю, что Настя сверху сейчас смотрит и абсолютно счастлива от того, что видит эту большую реку людей, которые идут попрощаться с ней Илья Авербух фигурист, заслуженный мастер спорта России

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк проходит в Покровском монастыре в Москве. На траурное мероприятие пришли сотни людей, на месте выстроились длинные очереди. Также проститься с актрисой приехали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и другие.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет. Она долгие годы боролась с одной из самых агрессивных злокачественных опухолей головного мозга.