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13:00, 1 июня 2024Культура

Запашный рассказал о Заворотнюк на церемонии прощания с актрисой

Запашный назвал Заворотнюк примером для подражания для всех актеров

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актриса Анастасия Заворотнюк была примером для подражания для всех актеров, заявил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Об этом он рассказал на церемонии прощания с артисткой, передает корреспондент «Ленты.ру».

«С нее можно было брать пример. Она всегда прекрасно справлялась с задачей, которую ей давали, большой профессионал. Да, она не успела получить какие-то высокие государственные награды, звания. Но все, что нужно, к своему достаточно юному возрасту, она сделала. Великолепная телеведущая, великолепный актер. А самое главное — великолепный человек. Она — большой пример для подражания для всех актеров», — сказал он.

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк проходит в Покровском монастыре в Москве. На траурное мероприятие пришли сотни людей, на месте выстроились длинные очереди. Также проводить актрису в последний путь приехали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и другие.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет. Она долгие годы боролась с одной из самых агрессивных злокачественных опухолей головного мозга.

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