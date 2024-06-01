Запашный рассказал о Заворотнюк на церемонии прощания с актрисой

Запашный назвал Заворотнюк примером для подражания для всех актеров

Актриса Анастасия Заворотнюк была примером для подражания для всех актеров, заявил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Об этом он рассказал на церемонии прощания с артисткой, передает корреспондент «Ленты.ру».

«С нее можно было брать пример. Она всегда прекрасно справлялась с задачей, которую ей давали, большой профессионал. Да, она не успела получить какие-то высокие государственные награды, звания. Но все, что нужно, к своему достаточно юному возрасту, она сделала. Великолепная телеведущая, великолепный актер. А самое главное — великолепный человек. Она — большой пример для подражания для всех актеров», — сказал он.

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк проходит в Покровском монастыре в Москве. На траурное мероприятие пришли сотни людей, на месте выстроились длинные очереди. Также проводить актрису в последний путь приехали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и другие.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет. Она долгие годы боролась с одной из самых агрессивных злокачественных опухолей головного мозга.