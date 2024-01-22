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15:27, 22 января 2024Россия

Россиянки пожаловались на школу танцев на шестах около детской секции

Жительницы Волгограда пожаловались на влияющую на психику их детей школу танцев

Фото: antoniodiaz / Shutterstock / Fotodom

В Волгограде местные жительницы пожаловались на школу танцев Pole Dance «Мулен Руж», работающую с открытыми шторами напротив детской спортивной секции. По мнению россиянок, танцы на шесте «растлевают неокрепшие личности», пишет портал v1.ru.

«Нас не устраивает, что дети на все это смотрят. Зал борьбы и эту студию разделяет только дорога. Дети смеются, тычут пальцем и очень ярко обсуждают то, что видят. (...) Если это спорт — то занимайтесь в фитнес-центре тогда. А не растлевайте неокрепшие личности», — рассказала мать одного из детей, занимающегося в спортивной секции на стадионе «Динамо».

По ее мнению, в спортивные секции стадиона детей привозят в основном отцы. Мужчины, продолжила россиянка, выстраиваются в очередь и по полтора часа наблюдают за танцами на шестах. Она также отметила, что занятия можно увидеть каждый вечер.

В свою очередь, руководитель студии танцев «Мулен Руж» рассказала, что за десять лет работы школы подобных жалоб не было. «Мне бы очень хотелось бы, чтобы женщины были более уверены в себе. А обращать внимание на то, что другие женщины становятся красивее, занимаются собой… Это ревность, зависть», — приводит ее слова «Подъем».

Она также пообещала повесить шторы на окна студии.

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      Никита Абрамов
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