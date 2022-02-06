Россиянка с карликовостью решила пойти в эскорт и пожаловалась на дискриминацию

Жительница Москвы с синдромом карликовости решила пойти в эскорт, однако не смогла зарегистрироваться на сайте с такими услугами и обратилась в суд с иском о дискриминации. О жалобе девушки рассказал Telegram-канал Mash.

28-летняя девушка считает, что эскорт-услугами в Москве можно неплохо заработать, особенно с нестандартной внешностью.

Когда россиянка попыталась зарегистрироваться на соответствующем сайте, то получила отказ из-за того, что минимальный рост, который можно было указать в анкете, — 140 сантиметров, а рост девушки составлял 136.

В техподдержке сайта девушке сказали, что она не соответствует параметрам. Россиянка обратилась в суд, так как считает, что равные права должны быть у всех.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал приравнять занимающихся эскортом женщин к проституткам, после чего начать их отлов и высылку за пределы крупных городов. Он также предложил надевать на таких женщин желтый браслет, чтобы «все знали». При этом Милонов считает, что тех, кто «оступился» в первый раз, можно простить, однако к тем, кто организует компании по предоставлению подобных услуг, надо применить строгое наказание.