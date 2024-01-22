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12:12, 22 января 2024Россия

Российские подростки избили сверстника, бросили его под машину и попали на видео

В Новосибирске подростки избили сверстника и бросили перед машиной на дорогу

В Новосибирске четверо подростков избили сверстника и бросили его под колеса подъезжающей машины. Инцидент попал на видео, которое опубликовал паблик «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как четверо несовершеннолетних догнали двух идущих перед ними по тротуару мальчиков, повалили одного из них на землю и начали бить руками и ногами. После нескольких десятков ударов подростка выволокли на проезжую часть и оставили перед приближающейся машиной, которая затормозила, не доехав до ребенка.

Сестра пострадавшего рассказала, что драка произошла в четверг, 18 января. По ее словам, один из нападавших всячески пытался спровоцировать конфликт, оскорбляя сверстника, а когда его проигнорировали, то применил физическую силу, в чем его поддержали остальные спутники. В посте утверждается, что состояние пострадавшего оценили как средней тяжести. У него диагностировали множественные ушибы на голове.

Как сообщил Следственный комитет России на своем сайте, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту получения подростком травм. Проводится доследственная проверка.

Ранее возле школы в Нижнем Тагиле двое пятиклассников избили ногами одиннадцатилетнюю девочку-сироту. В результате ее здоровью был причинен тяжкий вред. После этого те же подростки, являющиеся братьями, напали на мальчика. При этом их мать находилась рядом и снимала все на видео.

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      Константин Лысяков
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