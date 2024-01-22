Российские подростки пострадали в ДТП с самосвалом

В Югре четверо подростков пострадали в ДТП с самосвалом

В Нижневартовске четверо подростков пострадали в ДТП с самосвалом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО — Югре), передает РЕН ТВ.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента травмы получили 15-летний водитель российского ВАЗ и трое его несовершеннолетних друзей.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель легковушки, который проехал на красный свет. Сейчас сотрудники ГИБДД начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Как выяснило агентство Ura.ru, родителям подростка-нарушителя грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что автобус, в котором находились 15 школьников, попал в аварию в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир. Транспортное средство должно было доставить детей в образовательное учреждение. Несовершеннолетние, находившиеся в автобусе, не пострадали.