Российский вирусолог высказался об опасности древних зомби-вирусов из Арктики

Вирусолог Аграновский: во льдах и мерзлоте Арктики могут быть неизвестные вирусы

Формальная логика позволяет предположить, что во льдах Арктики и сибирской вечной мерзлоте могут храниться в замороженном состоянии опасные древние вирусы, о которых говорилось в публикации The Guardian. Об этом заявил российский вирусолог Алексей Аграновский, его слова приводит портал ОСН.

По словам Аграновского, несмотря на наличие такой вероятности, россиянам не следует переживать и опасаться потенциально существующих вирусных агентов. «Этот вопрос должен быть в сфере внимания специалистов и находиться как можно дальше от интересов и тревог широкой общественности», — сказал Аграновский. Специалист подчеркнул, что ни одного случая заболевания из-за подобных вирусов еще не было выявлено. «Из образцов выделены вирусы, способные размножаться в амебах, а также найдены фрагменты ДНК герпесвирусов и поксвирусов, но это не означает существования немедленной опасности», — подытожил вирусолог.

Как сообщалось ранее, по мнению ученых, есть риск, что древние вирусы могут высвободиться из-за глобального потепления и вызвать вспышку неизвестных заболеваний. Штаммы этих «микробов Мафусаила» — или вирусов-зомби, как их еще называют, — уже были выделены исследователями. Ученые предупредили, что следующая пандемия может быть вызвана не новыми вирусами, а болезнью из далекого прошлого.