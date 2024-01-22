Сахалин окажется отрезанным от материка непогодой

Сахалин будет отрезан от материка в связи с приближением циклона. Его действие распространится по всему Татарскому проливу, информирует региональный Минтранс в своем Telegram-канале.

Из-за непогоды морская переправа Холмск-Ванино будет временно закрыта с понедельника. Движение паромов будет возобновлено 26 января.

Ранее мощные ливни обрушились на Севастополь. Из-за разгула стихии в городе затопило десятки домов и участков.