Среда обитания
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14:25, 22 января 2024Среда обитания

Сахалин окажется отрезанным от материка

Сахалин окажется отрезанным от материка непогодой

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Сахалин будет отрезан от материка в связи с приближением циклона. Его действие распространится по всему Татарскому проливу, информирует региональный Минтранс в своем Telegram-канале.

Из-за непогоды морская переправа Холмск-Ванино будет временно закрыта с понедельника. Движение паромов будет возобновлено 26 января.

Ранее мощные ливни обрушились на Севастополь. Из-за разгула стихии в городе затопило десятки домов и участков.

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      Виктория Клабукова
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