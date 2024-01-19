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11:17, 19 января 2024Среда обитания

Севастополь затопило после сильных ливней

Десятки домов в Севастополе затопило после обильных дождей

Кадр: Telegram-канал РаZVожаев

Сильные ливни в Севастополе подтопили десятки домов и участков. О последствиях разгула стихии пишет губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

От обильных дождей пострадали села Гончарное, Черноречье, Ромашковый тупик и садовое товарищество Сахарная Головка. Пруды и водохранилища заполнены до максимального уровня. На дорогах наблюдается перелив воды и вынос щебня.

В Севастополе создан оперативный штаб. Жители подтопленной части эвакуированы, для их временного размещения подготовлены спецпункты. Ведется расчистка русел рек.

Ранее несколько районов Севастополя остались без света из-за сбоя на электросетях. Обесточенными оказались бухты Казачья и Камышовая, поселок Фиолент, город Балаклава и центр города.

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      Виктория Клабукова
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