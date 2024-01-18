Среда обитания
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19:06, 18 января 2024Среда обитания

Половина Севастополя осталась без света

Несколько районов Севастополя оказались обесточены

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Половина Севастополя осталась без света в результате сбоя на энергосети. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Предварительно, на Балаклавской теплоэлектростанции произошло ложное срабатывание газового оборудования. Два энергоблока были отключены. Обесточенными оказались бухты Казачья и Камышовая, поселок Фиолент, город Балаклава и центральные районы Севастополя. Электроснабжение обещают восстановить в течение часа.

Ранее шторм оставил без света 1,1 миллиона объектов недвижимости в Бразилии. Циклон привел к разрушениям в полсотни городов штата Риу-Гранди-ду-Сул. Пострадало более 13 тысяч человек.

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      Виктория Клабукова
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