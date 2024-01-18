Шторм оставил миллион человек без света в одной стране

В Бразилии из-за циклона 1,1 миллиона объектов оказались без электричества

Прошедший в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул циклон оставил без света 1,1 миллиона объектов недвижимости. Об этом пишетместная газета Folha de São Paulo со ссылкой на данные гражданской обороны штата.

Шторм обрушился на штат вечером 16 января. Он унес жизнь одного человека, 12 пострадали. Столицу штата Порту-Алегри затопило, в городе от сильного ветра падали деревья.

В 18:30 по местному времени (12:30 по московскому времени) 17 января сообщалось о разрушениях в 49 городах штата. По последним данным, от шторма в общей сложности пострадали более 13 тысяч человек.

Из-за циклона частично затопило три федеральных автотрассы, а семь дорог оказались полностью заблокированы из-за разрушений.

В настоящее время атмосферный фронт движется в северном направлении, сообщил Национальный институт метрологии Бразилии. До 12:00 по местному времени (6:00 по московскому) 18 января в северной части Риу-Гранди-ду-Сул и почти на всей территории штата Санта-Катарина действует режим повышенной опасности.

Ранее из-за сильнейших ливней затопило крупнейший город страны Рио-де-Жанейро. Оказалось перекрыто движение по 30 магистралям, остановился наземный транспорт и метрополитен. Ливни унесли жизни 11 человек.