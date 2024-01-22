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18:07, 22 января 2024Путешествия

Таец погнался за туристом с кухонным ножом из-за отказа в покупке пива

The Pattaya News: жителя Таиланда задержали за нападение на туриста с ножом

Фото: Teo Do Rio / Unsplash

Полиция Таиланда задержала местного жителя за нападение на туриста с кухонным ножом из-за его отказа в покупке пива. Подробностями истории поделился портал The Pattaya News.

Конфликт между иностранцем и тайцем произошел вечером в пятницу, 19 января, на курорте Паттайя. Путешественник подошел к компании молодых людей, которая пила пиво на тротуаре, и спросил, где он может купить алкоголь.

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Внезапно к месту происшествия подъехал неизвестный на мотоцикле и погнался за иностранцем с ножом. По данным источника, таец предложил туристу купить у него пиво за 200 батов (1000 рублей), но тот отказался, что и вызвало агрессию нападавшего.

На следующий день правоохранители задержали 52-летнего Бунсука Кван-она из города Чиангмай. На допросе он заявил, что якобы пытался защитить девушку из компании от приставаний иностранца. Однако сама свидетельница заявила, что нарушитель врет. Мужчине предъявили обвинения в физическом насилии и ношении ножа в общественных местах. Сейчас он находится под стражей.

Ранее на Пхукете задержали украинского туриста, который устроил пьяный дебош в отделении полиции. Он пришел в участок курорта и начал вести себя неадекватно. По словам правоохранителей, мужчина был в бреду.

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      Мария Борисова
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