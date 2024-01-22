Топ-менеджеров российских банков собрались наказывать за утечку данных

«Известия»: ЦБ предложил лишать работы топ-менеджеров банков за утечку данных

Банк России предложил лишать топ-менеджеров банков работы и закрывать для них возможность устроиться на аналогичную должность в другие организации в течение десяти лет за множественные утечки данных. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект, подготовленный при участии регулятора, пишут «Известия».

Положения документа, который проходит процедуру промежуточного согласования, распространяются на страховые компании, пенсионные фонды и микрофинансовые организации (МФО). Основанием для принятия мер станет неоднократное применение в течение года неких санкций к компании, где топ-менеджер занимал должность зампреда по информационной безопасности.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) в отзыве на законопроект указал, что наказание вводится за факт наступления определенных событий, в то время как связь между деятельностью человека и его дисквалификацией может отсутствовать.

Как объяснил глава НСФР Андрей Емелин, санкция топ-менеджеру полагается даже в случае, когда базу данных слил его подчиненный-инсайдер. При этом сам срок отстранения существенно больше, чем полагается по уголовному и административному законодательству лицам, которые признаются виновными в совершении должностных преступлений.

По его мнению, предлагаемый запрет несопоставим с наказаниями даже за более серьезные нарушения, несправедлив и избыточен, а кроме того, может привести к нехватке специалистов. Ведь если человек десять лет не работает по специальности, он может утратить навыки. В связи с этим НСФР предлагает снизить срок отстранения с десяти до трех лет.

Ранее представители банковской отрасли выступили против законопроекта о неограниченном доступе представителей силовых ведомств к данным клиентов и возможности самостоятельной корректировки сведений о сотрудниках спецслужб. Эксперты указывают, что такая мера чревата повышением масштабов утечек.