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03:55, 23 октября 2023Экономика

Банки отказались поддержать законопроект о доступе силовиков к данным клиентов

РБК: банки оказались против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

Представители банковской отрасли в ответ на новый законопроект, рассматриваемый в Госдуме, заявили, что доступ представителей силовых ведомств к данным клиентов и возможность корректировки сведений о сотрудниках спецслужб. Об этом сообщает РБК.

Как говорится в письме Ассоциации банков России, направленном в Минцифры и Госдуму, принятие законопроекта может привести к нарушению конституционных прав россиян из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным. «Банки должны будут предоставить доступ к персональным данным без согласия клиента и без решения суда», — уточняется в обращении.

Как говорится в «антиотмывочном» законодательстве, банки обязаны по запросу Росфинмониторинга предоставлять данные об операциях клиентов. Однако непонятно, как это возможно будет делать, если спецслужбы смогут самостоятельно изменять и удалять данные о своих сотрудниках без уведомления финансовых организаций.

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      Екатерина Подвигина
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