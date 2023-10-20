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11:43, 20 октября 2023Силовые структуры

ФСБ предупредила о частных попытках аферистов получить данные врачей и учителей

ФСБ: мошенники все чаще пытаются заполучить данные врачей и учителей в Москве

Фото: Unsplash

Мошенники все чаще пытаются заполучить данные врачей и учителей в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

В ведомстве предупредили, что зафиксировали множество попыток такого рода мошенничества. Аферисты пишут медицинским работникам или работникам учебных заведений и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Также они направляют фейковые запросы в мессенджерах и требуют предоставить анкетные данные или сведения о доходах. Так они пытаются получить персональные данные граждан и конфиденциальную информацию о них.

Затем лжесиловики склоняют сотрудников совершить необоснованные финансовые операции в их пользу. Например, взять кредит в банке или продать квартиру. В ФСБ отметили, что органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети.

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      Екатерина Кашурникова
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