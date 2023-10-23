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13:35, 23 октября 2023Силовые структуры

В Госдуме разъяснили законопроект о доступе силовиков к данным клиентов банков

Хинштейн отверг доступ спецслужб к данным клиентов банков в законопроекте
Начало событий в новости Банки отказались поддержать законопроект о доступе силовиков к данным клиентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отверг растиражированный в СМИ тезис о том, что во внесенном правительством законопроекте говорится о доступе силовых ведомств к персональным данным россиян. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о доступе к данным исключительно самих силовиков. Сведения о них можно будет корректировать или закрывать, но не во всех информационных системах и базах данных, а только в тех, которые внесут в специальный реестр. Эта процедура будет прописана и утверждена правительством, пояснил он.

Депутат указал, что эти меры принимаются сугубо для защиты безопасности сотрудников силовых ведомств и спецслужб на фоне проведения СВО и участившихся утечек информации из различных баз данных. Ни о каком контроле или сборе данных россиян со стороны государства, а также нарушении «конституционных прав граждан» речи не идет, подчеркнул парламентарий.

Попытка СМИ окрестить законопроект «О доступе спецслужб к данным клиентов» не имеет отношения к реальности, пояснил Хинштейн.

Ранее 23 октября стало известно об обращении Ассоциации банков России в Минцифры и Госдуму, в котором указано, что принятие законопроекта может привести к нарушению конституционных прав россиян из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным. «Банки должны будут предоставить доступ к персональным данным без согласия клиента и без решения суда», — уточняется в обращении.

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      Любовь Ширижик
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