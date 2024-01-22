Три школьника в Петербурге решили покататься на тюбинге и попали в больницу

В Петербурге три школьника попали в больницу после катания на тюбинге

В Санкт-Петербурге три школьника решили прокатиться на тюбинге и попали в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Первый инцидент произошел в Орловском парке. Девятилетняя жительница Стрельны ударилась спиной во время катания. Ее госпитализировали в детскую горбольницу №1. Туда же попал 12-летний мальчик, который во время катания в парке в Красном Селе ударился об дерево и ушиб ногу.

Их отпустили в удовлетворительном состоянии. Третий случай произошел в Красносельском районе Петербурга, где спиной ударился девятилетний мальчик. Врачи диагностировали ему компрессионный перелом двух позвонков.

Ранее стало известно, что житель города Мытищи в Подмосковье привязал к своему автомобилю десяток тюбингов и поехал по дороге. На заснятых очевидцами кадрах черный внедорожник передвигается по заснеженной автомобильной дороге на небольшой скорости. К открытому багажнику привязана вереница тюбингов с сидящими на них людьми.