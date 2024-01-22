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21:04, 22 января 2024Мир

В ЕС договорились создать миссию по защите судов в Красном море

Боррель: главы МИД стран ЕС договорились создать миссию в Красном море
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Главы МИД 27 стран Европейского союза (ЕС) договорились создать миссию по защите судов в Красном море. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Достигнуто принципиальное согласие о запуске этой миссии, теперь обсуждаются различные опции этой миссии, предстоит решить, когда и как она будет запущена», — констатировал он.

Ранее стало известно о подготовке Боррелем плана по урегулирования конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, включающий в себя создание государства в Палестине. Отмечается, что глава дипломатии ЕС планирует привлечь арабские страны, США и ООН к процессу урегулирования конфликта.

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      Дарья Балацкая
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