В ЕС договорились создать миссию по защите судов в Красном море

Боррель: главы МИД стран ЕС договорились создать миссию в Красном море

Главы МИД 27 стран Европейского союза (ЕС) договорились создать миссию по защите судов в Красном море. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Достигнуто принципиальное согласие о запуске этой миссии, теперь обсуждаются различные опции этой миссии, предстоит решить, когда и как она будет запущена», — констатировал он.

Ранее стало известно о подготовке Боррелем плана по урегулирования конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, включающий в себя создание государства в Палестине. Отмечается, что глава дипломатии ЕС планирует привлечь арабские страны, США и ООН к процессу урегулирования конфликта.