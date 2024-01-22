В Эстонии началась забастовка 10 тысяч учителей

Профсоюз работников образования Эстонии: на забастовку выйдет 9471 учитель

В Эстонии началась бессрочная забастовка профсоюза работников образования республики (ESL), почти 10 тысяч школьных учителей выйдут на улицу с требованием повышения зарплаты, к ним присоединятся воспитатели. Заявление профсоюза доступно на официальном сайте.

«Забастовка — результат нежелания правительства идти на компромисс и придерживаться своих политических обещаний. Ситуация в сфере образования вызывает глубокую тревогу и в ближайшем будущем затронет всю страну, (...) детские сады и профессиональные учебные заведения присоединятся к забастовке солидарности в среду 24 января», — указано в заявлении.

В ESL отметили, что в акции примут участие 330 школ и 9471 учитель, а главное требование бастующих — установить минимальную заработную плату для учителей общеобразовательных школ в размере 1950 евро.

Ранее в рамках совместной оборонной инициативы прибалтийских стран Министерство обороны Эстонии объявило о строительстве почти 600 бункеров на границе с Россией. Как сообщил советник вице-канцлера Минобороны Кайдо Тийтус, деньги на строительство выделены в связи ожиданием «возможной российской агрессии против республики».