В Госдуме назвали анекдотом попытку США снизить зависимость от российского зерна

Депутат ГД Нилов назвал анекдотом акт США по снижению зависимости от зерна из РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов назвал анекдотом законопроект США No Russian Agricultural Act, направленный на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции. Его слова приводит «Газета.Ru».

Депутат отметил, что ему приятно слышать такую паническую обеспокоенность западных стран тем, что «русские заполонили мир своими дешевыми хлебом, мясом, яйцами».

Парламентарий подчеркнул, что российским производителям есть куда направить излишки продукции, в первую очередь на внутренний рынок, для своих людей. Нилов уточнил, что это позволит снизить цены для потребителей, кроме того, зерно используют для откорма скота, рыбы и птицы. Отечественная продукция, выращиваемая агрокомплексом, чистая и дешевая для стран-покупателей, добавил он.

«Большинство людей в мире сами понимаете куда засунут этот закон, когда им запретят покупать российскую продукцию. Смешно. Анекдот может получиться очень хороший, сюжет для команды КВН», — сказал депутат, отметив, что дружественные страны с удовольствием будут покупать зерно из России.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что власти России обеспокоены принятым в нижней палате Конгресса США законопроектом, направленным на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции. По данным издания, подведомственное Минсельхозу ФГБУ «Агроэкспорт» начало оценку влияния инициативы и собирает позиции участников рынка.