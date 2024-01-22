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07:00, 22 января 2024Экономика

Власти России оценили угрозу новых ограничений США

«Ъ»: власти России обеспокоены новыми ограничениями США

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Власти России обеспокоены принятым в нижней палате Конгресса США законопроектом, направленным на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, подведомственное Минсельхозу ФГБУ «Агроэкспорт» начало оценку влияния инициативы и собирает позиции участников рынка. Также ведомство создает базу для международных споров.

По словам советника Verba Legal Марата Самарского, запрос «Агроэкспорта» — это часть оценки регулирующего воздействия, а «информация, вероятно, собирается для выработки общей позиции на уровне РФ».

Экспорт продовольствия из России в 2023 году Минсельхоз оценивал в 45 миллиардов долларов — основную долю составляют поставки зерна, растительного масла, рыбы и морепродуктов.

No Russian Agricultural Ac обязывает Министерство финансов США через представителей в международных финансовых институтах поддерживать, «насколько это практически возможно», инвестиции в проекты, направленные на снижение зависимости стран от сельскохозяйственного сектора России — в частности, от поставок зерна.

Ранее в США законодатели призвали усилить внимание к продажам сельскохозяйственных земель Китаю и другим странам на фоне выросших за пять лет на 40 процентов размеров принадлежащих иностранцам американских сельхозугодий.

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      Юлия Мискевич
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