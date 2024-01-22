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05:16, 22 января 2024Россия

В Минобороны раскрыли детали взятия села Веселое в ДНР

Минобороны России раскрыло детали взятия под контроль села Веселое в ДНР

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Минобороны России раскрыло детали взятия под контроль и штурма села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, в ходе разведывательных действий и доразведки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с воздуха тульские десантники из состава группировки войск «Южная» вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника.

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предупреждали штурмовиков о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались. Деморализовав противника точными ударами, российские бойцы пошли на штурм. Солдаты ВСУ бежали, бросив раненых, часть бойцов сложила оружие и сдалась в плен.

18 января Минобороны России заявило о взятии под контроль села Веселое в ДНР. Населенный пункт находится к северо-востоку от Соледара и Артемовска (украинское название — Бахмут), примерно в 20 километрах от последнего.

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      Марина Совина
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