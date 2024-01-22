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16:51, 22 января 2024Россия

В московском ТРЦ девятилетней школьнице обожгли ногу во время трюка

РЕН ТВ: в Москве школьнице обожгли ногу в ТРЦ во время трюка с жидким азотом
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Девятилетней девочке обожгли ногу во время трюка с жидким азотом в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Калейдоскоп» на Сходненском шоссе в Москве. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 20 января. Девочка праздновала там день рождения.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что жидкий азот по неосторожности пролили на левую стопу ребенка. Несовершеннолетняя получила ожог.

Школьница обратилась в больницу спустя день, врачи уже оказали ей помощь. Другие обстоятельства инцидента устанавливаются, выяснил РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга 13-летний школьник получил ожоги при пожаре в квартире у крейсера «Аврора».

По предварительной версии, ребенок находился рядом с камином, от которого загорелась футболка.

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      Анна Щербакова
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