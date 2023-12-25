В Петербурге 13-летний мальчик получил ожоги при пожаре у крейсера «Аврора»

В Петербурге школьник получил ожоги при пожаре в квартире у крейсера «Аврора»

В Петроградском районе Санкт-Петербурга 13-летний школьник получил ожоги при пожаре в квартире у крейсера «Аврора». Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, пламя на Петровской набережной, 8, в доме, известном как Дом военморов, вспыхнуло в ночь на 25 декабря. К месту прибыли три расчета, однако с огнем удалось справиться без их помощи.

Термические ожоги руки получил мальчик. По предварительной версии, он находился рядом с камином, от которого загорелась футболка.

Пострадавшего отвезли в больницу.

До этого сообщалось, что в Петербурге 14-летнего школьника госпитализировали после выстрела в лицо на Камышовой улице. Уточнялось, что он вступил в конфликт с двумя мужчинами. Один из них достал ракетницу и выстрелил в лицо подростку. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.