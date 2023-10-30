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17:04, 30 октября 2023Россия

Школьника госпитализировали после выстрела в лицо на улице в Петербурге

«Фонтанка»: 14-летнего петербуржца госпитализировали после выстрела в лицо

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 14-летнего школьника госпитализировали после выстрела в лицо на Камышовой улице. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, юноша вступил в конфликт с двумя мужчинами. Один из них достал ракетницу и выстрелил прямо в лицо подростку. Его доставили в отделение офтальмологии — у мальчика был диагностирован ожог роговицы.

Полицейские начали разбираться в других обстоятельствах произошедшего, мужчин разыскивают.

До этого сообщалось, что в Петербурге школьник попал в больницу после эксперимента с бутылкой и петардой. Мальчик получил перелом фаланги третьего пальца левой кисти со смещением.

Еще раньше в Выборгском районе Ленинградской области восьмилетняя девочка обратилась за помощью к медикам с закрытой травмой черепа и сотрясением после игры в детском лагере.

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      Анна Щербакова
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