Школьника госпитализировали после выстрела в лицо на улице в Петербурге

«Фонтанка»: 14-летнего петербуржца госпитализировали после выстрела в лицо

В Санкт-Петербурге 14-летнего школьника госпитализировали после выстрела в лицо на Камышовой улице. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, юноша вступил в конфликт с двумя мужчинами. Один из них достал ракетницу и выстрелил прямо в лицо подростку. Его доставили в отделение офтальмологии — у мальчика был диагностирован ожог роговицы.

Полицейские начали разбираться в других обстоятельствах произошедшего, мужчин разыскивают.

До этого сообщалось, что в Петербурге школьник попал в больницу после эксперимента с бутылкой и петардой. Мальчик получил перелом фаланги третьего пальца левой кисти со смещением.

Еще раньше в Выборгском районе Ленинградской области восьмилетняя девочка обратилась за помощью к медикам с закрытой травмой черепа и сотрясением после игры в детском лагере.