Под Петербургом ребенок попал в больницу после игры в детском лагере

Восьмилетняя девочка попала в больницу после игры в догонялки в детском лагере под Рощино

Восьмилетняя девочка попала в больницу после игры в детском лагере под Санкт-Петербургом. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает 78.ru в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Выборгском районе Ленинградской области под поселком Рощино. Дети играли в догонялки. В процессе один из них схватил другую девочку за волосы. Пострадавшая споткнувшись, упала и ударилась головой о камень. С закрытой травмой черепа и сотрясением ее доставили в больницу.

По данным 78, скорую помощь девочке вызвала мать, поскольку администрация учреждения предложила отвезти ее в ближайшую больницу. После случившегося матери предложили написать заявление о том, что она забирает дочь из лагеря.

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