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08:29, 14 апреля 2023Россия

Российский школьник попал в больницу после игры с друзьями на заброшке

В Миассе десятилетний школьник попал в больницу после игры с друзьями на заброшке

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Миассе Челябинской области десятилетний школьник попал в больницу после игры с друзьями на заброшенном долгострое. Об этом сообщает российский портал 74.ru.

Мальчик сорвался с шестиметровой высоты во время «исследовательской операции». Его товарищи сразу же бросились за помощью к сотрудникам полиции. Те вызвали к месту спасателей и бригаду медиков.

Школьник получил серьезную травму левого бедра. Спасатели, используя спинальный щит и альпинистское снаряжение, постоянно контролируя состояние раненого, подняли ребенка наверх. Затем пострадавшего передали врачам.

11 апреля сообщалось, что в Перми мальчик погиб после падения кирпича на голову на заброшенной стройке. Факт гибели ребенка подтвердили представители Минздрава в российском регионе, не раскрывая подробностей.

Жители Перми в соцсетях рассказали, что заброшенная строительная площадка пользовалась популярностью у местных подростков. Региональные следователи начали устанавливать точную причину смерти несовершеннолетнего.

До этого в Санкт-Петербурге 14-летнего школьника после экзамена по физике нашли мертвым под окнами девятиэтажного дома на Караваевской улице.

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Анна Щербакова
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