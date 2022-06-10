Российского школьника после экзамена нашли мертвым под окнами девятиэтажки

В Петербурге 14-летнего школьника после экзамена нашли мертвым под окнами девятиэтажки

В Санкт-Петербурге 14-летнего школьника после экзамена по физике нашли мертвым под окнами девятиэтажного дома на Караваевской улице. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Погибший россиянин воспитывался в благополучной семье. Мальчик примерно учился и, по словам родителей, очень боялся не сдать переводные экзамены в восьмой класс.

В день происшествия подросток отправился в школу на тестирование по физике. Через какое-то время несовершеннолетний перестал отвечать на звонки родителей. Позже в полицию обратилась женщина, которая обнаружила его тело.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Дагестане 13-летний школьник покончил с собой после двойки за ОГЭ. В оставленной родственникам предсмертной записке школьник попросил никого не винить в своей гибели. Смерть девятиклассника из Дербентской школы-интерната № 2 подтвердили в Минобрнауки Дагестана.