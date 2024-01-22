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08:23, 22 января 2024Россия

В России попросили проверить склады Wildberries и Ozon

«Ведомости»: общественники попросили МЧС РФ проверить склады Wildberries и Ozon

Фото: Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Global Look Press

МЧС России попросили организовать комплексные внеплановые проверки складов крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon. Об этом в понедельник, 22 января, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию письма главы организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», заместителя председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова.

Павлов, подтвердивший изданию отправку письма, пишет в нем «объективных проблемах с пожарной безопасностью» у Wildberries и Ozon. В качестве примера он приводит недавний пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом. Ссылаясь на данные Единого реестра проверок, Павлов отмечает, что в декабре прошлого года Wildberries получил в 6,5 раз больше предостережений от МЧС «о недопустимости нарушения обязательных требований», чем за предшествующие 11 месяцев, и в 26 раз больше, чем в декабре 2022 года. При этом, утверждается в письме, «значительная часть нарушений касается совместного хранения на складах или в кладовых помещениях пиротехнической продукции с иными товарами, в том числе с горючими веществами».

Представитель Wildberries сообщил изданию о готовности организации «показать работоспособность систем пожарной безопасности на складах» в случае проверок. Сейчас маркетплейс усиливает меры пожарной безопасности и проводит собственные проверки, добавил он.

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В том же письме Павлов отмечает, что Ozon за ноябрь и декабрь 2023 года получил почти в 16 раз больше предостережений, чем за предыдущие 10 месяцев, при этом у маркетплейса тоже произошел крупный пожар на складе в августе 2022 года в Московской области. Поэтому маркетплейсу «должны быть известны последствия пренебрежения техникой пожарной безопасности», но динамика предостережений говорит о том, что «необходимые выводы не делаются», сетует Павлов. В Ozon изданию заявили, что не препятствуют проверкам надзорных органов, каждый логистический объект маркетплейса оснащен необходимыми системами противопожарной защиты, заверили там.

Павлов обращает внимание на то, что из-за пожаров «десятки тысяч потребителей не получают товары вовремя, предприниматели лишаются продукции и оборотных средств». Маркетплейсы заявляют о готовности возместить ущерб, но приоритетом должно выступать недопущение подобных ситуаций, подчеркнул он.

Также «Общественная потребительская инициатива» попросила МЧС посодействовать корректировке моратория на проверки бизнеса.

О крупном пожаре на складе Wildberries в поселке Шушары стало известно утром 13 января. Возгорание на Московском шоссе, 153 началось примерно в 8 утра. Позже в сети появились видео ЧП. На одной из записей очевидцы произошедшего сообщают, что склад оказался полностью разрушен за 20-30 минут. В МЧС рассказали, что пожару присвоен четвертый ранг сложности.

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      Марина Совина
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