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07:50, 22 января 2024Россия

В России учитель со словами «ты мразь» отчитала школьника за срыв урока

В Братске учитель со словами «ты мразь» отчитала школьника за срыв урока

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В Братске Иркутской области учитель отчитала восьмиклассника со словами «ты мразь», так как тот сорвал преподавателю урок. Об этом, публикуя видеозапись случившегося, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно, что учитель громко кричит на ребенка и угрожает ему. Это слышит весь класс.

Одноклассники рассказали, что мальчик, который сорвал урок, постоянно провоцирует учителей. Так произошло и с учительницей, которая сорвалась на ребенка и пообещала придушить его за непослушание.

После случившегося комитет образования Иркутской области начал проверку и назвал вопиющим случившееся в школе Братска. Перед родителями ребенка извинились.

Ранее учитель физкультуры из Новоусманского района Воронежской области ударил ученика во время урока. Местные СМИ распространяют видео, на кадрах которого видно, что первоначально драка возникла между двумя учениками, а учитель в нее вмешался.

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      Анастасия Шейкина
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