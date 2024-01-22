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08:01, 22 января 2024Экономика

В России удалось заменить большую часть зарубежного оборудования в одной отрасли

«Ъ»: радиовещателям удалось заместить большую часть иностранного оборудования

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

По итогам 2023 года радиовещателям удалось заместить большую часть зарубежного оборудования. Речь идет в том числе о вытеснении с отечественного рынка иностранных производителей передатчиков, передающих антенн и другого оборудования для компаний в этой отрасли, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевой доклад «Радиовещание России 2022-2023».

Исследование провели аналитики Фонда содействия развитию радиовещания «Российская академия радио» (РАР) при поддержке Минцифры. Из документа следует, что по итогам прошлого года отечественные производители заняли доминирующее положение на внутреннем рынке.

Проблемы с импортозамещением в этой отрасли остаются только в сегменте производства высокочастотных коаксиальных кабелей, уточнили эксперты. В этом вопросе российские компании по-прежнему зависят от поставок иностранного оборудования, которые в настоящее время «затруднены и сильно зависят от вводимых санкционных ограничений, а цена привязана к курсу иностранных валют», заключили аналитики.

В конце декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов включил импортозамещение в перечень основных направлений инвестиционной перестройки российской экономики. В качестве другого ключевого пункта он выделил капиталовложения в «логистическую структуру».

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