В СПЧ назвали провокацией совершение намаза в общественных местах

Член СПЧ Кабанов: публичное совершение намаза в России — провокация

Совершение намаза в России в общественных местах — провокация и проявление радикализма. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов.

Общественник заявил, что, молясь в публичных местах, мусульмане бросают вызов всем представителям иных конфессий.

«На проведение таких акций малограмотных и агрессивно настроенных людей толкают псевдоимамы — не просто проповедники ваххабизма, а фактически специально обученные провокаторы», — высказал своем мнение Кабанов.

По словам общественника, у регионов есть возможность снизить градус напряженности и ввести ограничение на совершение религиозных обрядов в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в российском городе водитель автобуса прервал поездку на 40 минут из-за намаза.